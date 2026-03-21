La relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz ha sido una de las más comentadas en medios de comunicación y redes sociales desde hace día, luego de que el empresario haya sido señalado de ser infiel a la cantante.

Los rumores, que comenzaron con declaraciones de una mujer que asegura haber tenido un vínculo sentimental con Muñoz, han puesto al matrimonio en el centro de la atención pública. Ante la presión, el esposo de la cantante decidió romper el silencio, aunque sus palabras no lograron disipar las dudas. Te contamos lo que reveló el empresario.

Esposo de Ana Bárbara habla de su presunta infidelidad a la cantante

Reporteros del programa ¡Siéntese quien pueda! captaron a Ángel Muñoz en las calles de Beverly Hills, Los Ángeles, California, donde se sabía que el empresario vivía con la intérprete de “Bandido”.

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El esposo de Ana Bárbara fue cuestionado directamente sobre su relación con la cantante mexicana, lo que pareció ponerlo tenso y nervioso. El actor respondió “Nada no pasó nada (con Ana Bárbara)”, evitando dar más detalles.

El reportero le preguntó también “¿Le fuiste infiel?, ¿ya no viven juntos?“, a lo Ángel Muñoz comentó incómodo ”yo ya no vivo aquí“, refiriéndose al lugar donde fue interceptado por las cámaras.

Esto podría interpretarse como una señal de distanciamiento entre Ana Bárbara y su esposo, lo que alimenta las especulaciones sobre la existencia de una dura crisis matrimonial.

@sientesequienpueda ¡EN EXCLUSIVA! Ángel Muñoz reaparece tras escándalo de infidelidad con Ana Bárbara: lo encontramos y así reaccionó 🔥 Después de días desaparecido y en medio de la polémica por su presunta infidelidad, apareció Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Logramos ubicarlo y captarlo por primera vez tras su salida de la casa familiar. Aunque intentó mantenerse tranquilo, su incomodidad fue evidente. Se mostró amable, pero evitó dar explicaciones y negó estar viviendo en el lugar donde fue encontrado. Primeras imágenes, reacción incómoda y un escándalo que no deja de crecer. Fuimos los primeros en contarlo… y ahora somos los primeros en mostrarlo. #AnaBárbara #ÁngelMuñoz #Infidelidad #Escándalo #Exclusiva ♬ original sound - SienteseQuienPueda

¿Cómo surgieron los rumores de infidelidad del esposo de Ana Bárbara?

Los rumores comenzaron cuando Adriana Toval, creadora de contenido costarricense de 29 años, afirmó haber mantenido un romance con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Además, mostró fotografías, audios y videos con el hombre, así como regalos costosos que supuestamente él le envió.

Según su versión dada a El Gordo y La Flaca, la relación ocurrió mientras él está casado con la cantante mexicana y aseguró haber tenido encuentros íntimos con el esposo de Ana Bárbara en varias ocasiones. La declaración se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos, sin embargo, ni el empresario y ni la intérprete de “Loca” han hablado al respecto.