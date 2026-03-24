Besando al hermano equivocado, ¿Dónde ver el drama en español?

La serie en formato vertical Besando al hermano equivocado es un drama que se encuentra doblado al español y sigue la historia de una chica que sin querer termina enamorándose del hermano del chico que le gusta.

¿De qué trata Besando al hermano equivocado?

Besando al hermano equivocado sigue la historia de Ariadna Guarza, una joven que está enamorada de Ben Carrasco desde la secundaria, pero sin querer termina cruzando caminos con el hermano del chico, Miles.

Besando al hermano equivocado ı Foto: Especial

Lo que no esperaba era que Ben ya saliera con Carla, una noticia que destrozó sus ilusiones de estar con él por un momento. Sin embargo, al encontrarse de nuevo con Miles, él decide que la ayudará a lo que se propone.

De este modo, Miles y Ariadna hacen una alianza donde él le ayudará a conquistar a Ben, a pesar de que él ya tiene novia. De este modo, él decide ayudarla a lucir mejor y aprender a ser social, sin pensar que terminarán por enamorarse.

¿Dónde ver Besando al hermano equivocado?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Dramabox. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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