Pa’l Norte 2026: Estos son los objetos que no debes llevar

El festival Pa’l Norte 2026, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo está a poco tiempo de iniciar y poner a vibrar al Parque Fundidora de Monterrey.

Sin embargo, para garantizar la seguridad de todos los asistentes, los organizadores han publicado una lista de objetos que no estarán permitidos dentro del recinto. Desde artículos que pueden representar riesgos hasta elementos que dificultan la logística del evento, es importante que revises estas restricciones antes de acudir para evitar contratiempos.

Pa’l Norte 2026: Estos son los objetos que no debes llevar

Por seguridad tuya y de las personas que asistan al Pa’l Norte, no podrás ingresar los siguientes objetos al festival:

Mascotas.

Peluches.

Masajeadores.

Luces químicas.

Lasers.

Comida o bebidas externas.

Sombrillas o paraguas.

Cadenas largas o joyería con picos.

Cigarros.

Cigarros electrónicos.

Vaporizadores.

Plumones, plumas o pintura en lata.

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc).

Bolsas/Mochilas (mayores a 30 x 30 cm).

Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles.

Calcomanías, volantes u otra publicidad.

Botellas de vidrio, latas, vasos.

Hieleras.

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas.

Odres o anforitas.

Cualquier tipo de arma, tales como: navajas, spray pimienta, pirotecnia.

Drogas y/o su parafernalia.

Sustancias ilícitas.

Medicamentos sin receta médica.

Cámaras de foto profesionales, de video o equipo de grabación de audio como: lentes desmontables, tripiés, lentes telefotos, etc.

Drones.

Cornetas (Instrumentos musicales o latas de aire comprimido).

Los objetos que sí puedes llevar al Pa’l Norte 2026

Los objetos que están permitidos ingresar al Tecate Pa’l Norte 2026 son:

Celulares.

Cangureras.

Lentes de sol.

Maquillaje.

Baterías externas.

Tapones para oídos.

Sombreros y gorras.

Bloqueador solar en crema/gel.

Termos vacíos.

Cámaras no profesionales.

Paquetes de chicles cerrados.

Selfie Stick.

Pomada de labios y lipgloss cerrado.

Cámaras de grabación (máximo 12cm).

Bolsas pequeñas (máximo 30x30 cm).

Gel antibacterial.

Medicinas de prescripción (es necesario contar con una prescripción de un médico).

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