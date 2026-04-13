Esto es lo que dijeron en la Red Bull Batalla sobre el polémico VIDEO de El Menor

Efraín Jesús Reeve Rivera, conocido como El Menor, ganó la Red Bull Batalla internacional, sin embargo, durante la competencia de rimas le recordaron un viejo video que causó polémica en el 2021, sin embargo, el joven freestyler no se dejó intimidar y les dio con rimas más duras a sus contrincantes.

El Menor se enfrentó contra Reverse, Teorema, Valles-T y Almendrades y contra ellos tuvo batallas épicas, pero pese a todo lo que le dijeron, él se mantuvo firme y con el apoyo de su gente, ya que la competencia se llevó a cabo en Chile, país del que el joven es originario.

¿Qué le dijeron a El Menor sobre su video filtrado en la batalla?

Aunque la mayoría de sus oponentes jugo limpio, Valles-T fue el único que volvió a sacar el tema del video filtrado y en uno de los enfrentamientos, le dijo que si los colores que veían en un objeto con muchos tonos eran porque hacían referencia a la bandera de la comunidad LGBTIQ+.

El Menor ignoró este comentario y él siguió con rimas de otros temas atacando a su contrincante. Pero Valles-T le lanzó otro ataque duro con referencias al video filtrado de Efraín.

“Pone cara de ardor, que hechizo, pone más cara de ardor ahora que cuando lo hizo”, Valles-T le soltó esta rima, pero El Menor no se quedó callado y le respondió con otra poderosa rima: “Obvio me defiende (mi pueblo) porque El Menor no fracasa, me defiende porque me vieron desde la plaza, sabes lo que pasa, a mí no me vas a faltar el respeto en mi propia casa”.

La batalla final, con la que El Menor se llevó el título fue contra Almendrades, pero esta competencia estuvo más pareja en la que solo se presumieron sus triunfos en el freestyle, sin meter temas personales, lo cual la hizo más profesional y más emocionante para el público.