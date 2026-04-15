¿Christian Nodal no es dueño de su nombre? Estaría atado a su padre por 10 años

Christian Nodal encendió las redes sociales en medio de su polémica por el video musical de ‘Un Vals’, pues el cantante aseguró no ser dueño siquiera de su nombre y parece que tiene la razón, pues el dueño de su imagen sería su padre, Jaime González.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, comentó Christian Nodal en una publicación temporal que provocó escepticismo.

Christian Nodal vía Instagram Stories

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música y lo que ha pasado con el video es muestra de eso. Pero mi voz que es lo único que me queda, siempre será de ustedes” 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/6E893biYcV — Karli | Nodal (@speedynodal) April 11, 2026

¿Quién es el dueño del nombre de Nodal?

De acuerdo con registros oficiales correspondientes al año pasado, la marca del artista no está registrada al nombre del famoso, sino al de su papá, Jesús González Terrazas.

“Nodal no miente cuando dice que él no es dueño de su nombre. Me envían este documento donde se confirma que Christian Nodal no estaba diciendo mentiras, cuando aseguró que no era dueño ni de su nombre”, comenzó la creadora de contenido chamonic3.}

Siguió. “Hoy salen pruebas que lo confirman. De acuerdo con registros oficiales, la marca ‘Christian Nodal’ no está a su nombre, sino a nombre de su papá, Jesús Jaime González Terrazas”, dijo.

Este dato destaca como la relación familiar del famoso siempre estuvo relacionada íntimamente con su carrera. La diversas versiones indican que otros elementos de su proyecto musical también estuvieron bajo la administración paterna.

“Pero eso no es todo… También se dice que incluso los instrumentos y parte de su proyecto artístico estarían bajo el control de su padre, lo que deja claro que desde el inicio de si carrera ha sido manejada como un negocio familiar”, agregó chamonic.

La renovación de los derechos del cantante hace que su nombre se mantenga en control del padre de Nodal hasta el año 2036, por lo que serían 10 años en los que seguirá su relación comercial, al menos que se tomen acciones legales.

Cabe mencionar que desde hace tiempo han existido rumores sobre un posible distanciamiento entre Christian Nodal, su padre y el resto de su familia en general. La reciente revelación ha puesto en duda si aquel es uno de los motivos detrás de la supuesta separación.