La presentación de Enrique Iglesias en la Feria de Tabasco 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana debido a un inesperado gesto que tuvo con una joven mujer policía.

El cantante español, conocido por su cercanía con el público, sorprendió a todos al protagonizar una escena cariñosa con una agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado que se encontraba en servicio en el evento.

El gesto, que fue captado en video y difundido en redes sociales, rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre los asistentes y sus seguidores.

Enrique Iglesias besa a mujer policía en la Feria de Tabasco | VIDEO

Durante su concierto en la Feria de Tabasco, Enrique Iglesias se acercó al área de seguridad y saludó a una mujer policía que estaba cumpliendo con su labor en el recinto. En un gesto espontáneo, el intérprete de “Héroe” y “Bailando” le dio un beso en la mejilla, lo que provocó sorpresa y aplausos entre los asistentes.

El momento fue grabado por varios fanáticos y compartido en plataformas digitales como X, antes Twitter, y TikTok, donde rápidamente se convirtió en tendencia. La reacción de la oficial fue de evidente sorpresa, aunque mantuvo la compostura y no rompió formación.

Tras esta acción, Enrique Iglesias salió corriendo de inmediato y continuó con su show. Las fans que se encontraban cerca de la mujer policía reaccionaron con gritos; la agente fue la envidia de toda la Feria de Tabasco.

Este tipo de gestos no son nuevos en la carrera de Enrique Iglesias, quien a lo largo de los años ha demostrado un estilo cercano y afectuoso con sus seguidores. El cantante español causó controversia hace unos días luego de que durante un concierto una fan se subiera al escenario, lo abrazara y lo besara en los labios, pese a que está casado con Anna Kournikova desde hace más de 20 años.

Al terminar su presentación en la Feria de Tabasco, el intérprete, mientras viajaba en su camioneta, se detuvo un momento para firmar autógrafos.