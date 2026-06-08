Una tragedia envolvió al influencer puertorriqueño Michael Flores, quien compartió un mensaje desgarrador a horas de que Laila, su pequeña sobrina de 5 años de edad, perdiera la vida en un devastador accidente.

A través de sus redes sociales, el boricua expresó su sentir horas después de la tragedia y aseguró “me duele el alma, se los juro” sobre el fallecimiento inesperado de la pequeña.

¿Qué le pasó a la sobrina de Michael Flores?

Fue este lunes 8 de junio a la media noche que Michael Flores publicó una misiva en la que habló directamente de la niña. “Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, (de) salvarte la vida… Espero (que) cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo… (tu) tío”, escribió.

Según la información compartida por N+ Univisión, la tarde del 7 de junio, Lala fue rescatada por un primo de una piscina en la Hacienda San Miguel, ubicada en el municipio de Salinas, Puerto Rico, y le dieron primeros auxilios.

Aunque se trasladó a la menor a la sala de emergencias, su fallecimiento se declaró pasadas las 15:15 horas. Durante el fatal accidente, la niña se encontraba bajo el cuidado de una abuela.

Según los reportes, Laia había salido de la alberca a comer algo, pero en cuestión de minutos se les perdió de vista. Rápido la buscaron, localizándola en el agua.

Así se habría enterado Michael Flores de la muerte de su sobrina

Parece que que Michael Flores se enteró del accidente mientras realizaba una trasmisión en vivo en TikTok, Y es que se puede observar que él está cantando con una actitud relajada cuando una mujer comenzó a llamarlo a gritos.

Una dolorosa tragedia golpea al influencer @michaelflorees tras el fallecimiento de su sobrina, abriendo el debate sobre el fenómeno de la "responsabilidad diluida".



Disponible en YouTube 👉🏼 #faiamedia pic.twitter.com/maO0fgKzoG — Faia Media (@FaiaMedia) June 8, 2026

Luego de responder con un, “¿Qué pasó?”, él presuntamente decidió cortar abruptamente su transmisión. Posteriormente es que se supo de la tragedia.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama asumieron las averiguaciones de este caso junto al fiscal en turno, de acuerdo con el Diario El Nuevo Día.

Por otro lado, colegas de Michael Flores reaccionaron a la noticia y enviaron mensajes de consuelo y fortaleza para la familia tras el terrible accidente.

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