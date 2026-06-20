Grupo Bronco anunció la muerte de Eddie Valdivia, colaborador cercano y figura clave en la trayectoria de la banda originaria de Apodaca, Nuevo León.

La noticia fue dada a conocer a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresaron el profundo dolor que sienten por la partida de quien consideran un amigo y parte fundamental de su historia.

Grupo Bronco de luto: Despide a Eddie Valdivia, colaborador clave

Mediante una publicación su cuenta oficial de Instagram, Grupo Bronco compartió un mensaje que refleja el cariño y respeto hacia Eddie Valdivia, quien fuera un empresario y promotor de espectáculos con base en California, Estados Unidos.

“CON PROFUNDO PESAR DESPEDIMOS A UN GRAN AMIGO QUE DEJÓ UNA HUELLA ESPECIAL EN NUESTRAS VIDAS Y LA TRAYECTORIA DEL GRUPO. EDDIE VALDIVIA.

“NOS UNIMOS AL DOLOR DE SU FAMILIA Y SERES QUERIDOS, ENVIÁNDOLES NUESTRO AFECTO Y NUESTRAS MÁS SINCERAS CONDOLENCIAS. SU RECUERDO PERMANECERÁ SIEMPRE ENTRE NOSOTROS. DESCANSE EN PAZ”, escribió Grupo Bronco.

La agrupación de Nuevo León, reconocida por éxitos como “Que no quede huella” y “Sergio el bailador”, destacó que Eddie Valdivia no sólo fue un colaborador, sino un amigo que aportó de manera significativa al crecimiento y consolidación del grupo.

Valdivia trabajó detrás de los escenarios, siendo el encargado de la logística y promoción de los conciertos de Grupo Bronco, así como de otros cantantes latinos, en Estados Unidos durante años. Su cercanía con los integrantes lo convirtieron en una pieza esencial dentro de la banda.

Tras la publicación, los seguidores del grupo llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias, recordando la importancia de Valdivia en la historia de la banda. Sin el promotor, Lupe Esparza y sus compañeros no hubieran podido conquistar escenarios en el país del norte.

Precisamente en agosto, Bronco se presentará en varias ciudades de EU, como Atlanta, Raleigh, Charlotte, Portland, Indianápolis y West Palm Beach, entre otras.

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