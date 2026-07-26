Gema Garoa es la habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 ha sorprendido a sus seguidores durante su estreno en televisión, pues revelaron a tres participantes para el programa y Gema Garoa fue una de las que dio de qué hablar incluso antes del arranque del programa.

Y es que se destapó desde el día anterior que ella formaría parte del reality show de convivencia 24/7. Todo esto fue porque se destapó que el padre de una de las participantes había muerto y resultó ser el de ella.

Gema Garoa es una actriz y modelo mexicana nacida el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas. Desde su juventud, mostró interés por la actuación y se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su debut en televisión llegó en 2014 y desde entonces ha construido una carrera en telenovelas de Televisa, donde interpretó personajes protagónicos y antagónicos. Algunos de los proyectos en los que ha participado son Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Como tú no hay 2 y la serie Mi Tío.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la lista de habitantes confirmados para la cuarta temporada de la casa más famosa de México:

Ernesto Laguardia, actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México. Karina Torres, creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato. Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana. Aldo Rendón, estilista de las estrellas, mexicano. Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas. Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana. Yahir, cantante y ex participante de La Academia. Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026. Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe. Ese Pérez, influencer y cantante mexicano. Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana. Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube. Brianda Deyanara, influencer y conductora mexicana. Memo Schutz, conductor y periodista deportivo. Yanet García, conductora y coach fitness.

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