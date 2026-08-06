Los mellizos Matteo y Valentino, hijos mayores de Ricky Martin, celebran 18 años esta semana y el cantante publicó un tierno mensaje para ellos en esta nueva etapa de su vida.

A raíz de esto, en redes sociales los fans del puertorriqueño desean saber cómo lucen actualmente los jóvenes y si heredaron la belleza de su padre.

Matteo y Valentino, hijos mayores de Ricky Martin, cumplen 18 años; así lucen | FOTOS

Ricky Martin compartió con sus más de 19.6 millones de seguidores de Instagram que su familia está de fiesta, pues sus hijos mayores, Matteo y Valentino, están cumpliendo 18 primaveras.

“Toda la semana celebrando el cumpleaños #18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos”, escribió el cantante puertorriqueño en una historia junto a una fotografía de los mellizos lanzándose a una alberca cuando eran niños.

Mensaje de Ricky Martin para Matteo y Valentino por su cumpleaños 18 ı Foto: Captura de pantalla

Los hijos mayores de intérprete de éxitos como “La Mordidita”, “María” y “Vuelve”, nacieron mediante gestación subrogada. Ricky Martin ha explicado en varias entrevistas que tomó la decisión de convertirse en padre a través de este método, por lo que no existe una madre presente en la crianza de los jóvenes.

Valentino Martin tiene en Instagram, (en @valent1ino_mart1n) más de 151 mil seguidores, con quienes comparte videos de sus cosplays, viajes y sus entrenamientos físicos de gimnasia y baile. La mayor parte del tiempo usa unas gafas grandes de aumento y el cabello castaño oscuro sobre la frente.

Mientras tanto, Matteo Martin, acumula tan sólo 210 seguidores en la misma red social y mantiene su cuenta en privado, lo que da a entender que el hijo de Ricky Martin prefiere mantenerse alejado de los reflectores. Su foto de perfil lo muestra con una gorra y con el rostro de lado, pero el parecido físico con el artista boricua es innegable.

Valentino y Matteo Martin, hijos de Ricky Martin ı Foto: IG valent1ino_mart1n/matteomartinnn

¿Cuántos hijos tiene en total Ricky Martin y quiénes son sus mamás?

Ricky Martin es padre de cuatro hijos, ellos son Matteo y Valentino (2008), Lucía (2018) y Renn (2019). Todos nacieron mediante gestación subrogada, por lo que no hay información sobre las madres de los niños.

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