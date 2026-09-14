¿Dónde ver el documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’ de Samuel Adrián?

Recientemente el nombre de Samuel Adrián ha inundado las redes sociales, pues el creador de contenido mexicano fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia.

Por medio de redes sociales, el también director de “Colombia: Fábrica de niños trans” compartió un video en el que aseguró que su detención tenía que ver con la difusión de su documental.

Además, compartió una notificación emitida por el Juzgado Dieciseis Civil Municipal de la Oralidad de Santiago de Cali Valle del Cauca, en el que se le informa que cuenta con una sanción de arresto por diez días, y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por “fraude a resolución judicial”.

En dicho documento se especifica que la sanción fue implementada por no cesar y desmontar los contenidos en su página y redes sociales en los que aparezca el nombre, imagen, voz y logo de la entidad empleadora de Mario Angulo.

“El señor Samuel Adrián, creador de contenido en la página virtual Somos Fundamento, incumplió lo ordenado por este despacho en Sentencia del 15 de diciembre del 2025” se lee en el documento.

Notificación del Juzgado Dieciseis Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali Valle del Cauca ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde se puede ver el documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’?

Actualmente el documental “Colombia: Fábrica de niños trans” se encuentra disponible en la página fundamento.org por medio de un registro previo ingresando tu nombre, correo electrónico y tu país.

Además, también se encuentra disponible en el canal de YouTube de Samuel Adrián, en el que inicialmente se comunica que fue moficado “debido a presiones legales y persecución judicial”.

El documental “Colombia: Fábrica de niños trans” se muestra el “avance de la agenda trans en menores dentro de Colombia y las consecuencias culturales, médicas y sociales que esto podría tener para las nuevas generaciones” de acuerdo con la descripción disponible en la plataforma.

Además, se especifica que fue publicado con acceso abierto para todo el mundo luego de que se generara un debate internacional e “intentos de censura y acciones legales para silenciar su difusión, este documental se lanza ahora en acceso abierto para todo el mundo”.

Con los recortes realizados, la versión que se encuentra pública actualmente no es la final; de acuerdo con el creador de contenido, y esta tiene una duración total de 51 minutos y 52 segundos.

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