Mattel lanzó una nueva Barbie de colección inspirada en Céline Dion y en la presentación que la cantante realizó en los premios Oscar de 1998, cuando interpretó la canción “My Heart Will Go On”, tema principal de la película Titanic.

Esta exclusiva pieza forma parte de la línea Barbie Signature y busca recrear fielmente cómo vestía la artista en aquella actuación que marcó la cultura popular.

‎Barbie hace homenaje a Céline Dion y lanza muñeca de colección

La muñeca de Barbie inspirada en Céline Dion luce un elegante vestido azul oscuro de cuello alto y mangas largas, ajustado al cuerpo y con una falda que se abre desde las rodillas hasta el suelo. El diseño también incorpora una extensión de tela que evoca el vestuario que Dion utilizó en la ceremonia de los Oscar de 1998.

Así luce la Barbie de Celine Dion ı Foto: IG barbie

Uno de los detalles más llamativos de la muñeca es el collar con un corazón azul que luce, inspirado en el famoso “Corazón del Océano”, la joya que adquirió fama gracias a Titanic. Este accesorio es un guiño a la canción que llevó a Céline Dion a conquistar audiencias de todo el planeta con la dramática historia del barco que se hundió en 1912.

Además, Mattel diseñó la figura con facciones inspiradas en la intérprete canadiense y utilizó el cuerpo Model Muse, una de las líneas más apreciadas por los coleccionistas. Del mismo modo, cada pieza incluye certificado de autenticidad, base de exhibición y un empaque especial pensado para exhibición.

¿Cuánto cuesta la muñeca de Barbie inspirada en Céline Dion?

La Barbie de Céline Dion tiene un precio de 60 dólares en Estados Unidos y comenzó a venderse a través de un sistema de pedidos anticipados en la plataforma Mattel Creations.

Durante las primeras horas de venta, la compañía reservó las compras para los miembros del programa Barbie Club 59. Mattel también prevé distribuir la muñeca en mercados internacionales mediante sus canales y distribuidores autorizados, aunque aún no se conoce en qué fecha llegará a México.

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