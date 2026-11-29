Mike Love, miembro fundador de Los Beach Boys, coautor y vocalista principal de temas clásicos como “Surfin’ USA” y “California Girls”, murió a los 85 años.

Love, quien este año había cancelado varios conciertos de la agrupación, falleció el sábado, informó su publicista Katie Altman en un comunicado. No se dio a conocer la causa de muerte.

“Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche rodeado de su familia. Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por inspirar a generaciones de músicos. Celebramos su notable contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”, señaló Altman.

Mike Love y su historia con Los Beach Boys

Mike Love ayudó a iniciar a Los Beach Boys a comienzos de la década de 1960 junto con sus primos, los hermanos Wilson: Brian, Carl y Dennis. En pocos años, y con la incorporación del amigo de la familia Al Jardine, pasaron de ensayar en el garaje de los Wilson hasta catapultarse a la fama internacional como intérpretes de canciones sobre surf, autos y chicas.

Tuvieron más de una decena de temas en el top 20 entre 1963 y 1966. Encabezaron las listas con “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” y “Good Vibrations” y vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial.

Desde el principio, Los Beach Boys fueron una historia de voces y sensibilidades contrastantes entre Love y Brian Wilson, bajista del grupo y célebre productor, arreglista y compositor. El tenor ligero y nasal de Love destacaba en canciones rápidas y animadas como “Surfin’ USA” y “Be True To Your School”, mientras que baladas introspectivas como “Don’t Worry Baby” e “In My Room” eran vitrinas para el falsete luminoso, pero melancólico, de Wilson.

En concierto, el extrovertido Love ejercía como maestro de ceremonias no oficial, un papel que se consolidó en la década de 1990 cuando obtuvo la propiedad legal del nombre del grupo.

Durante gran parte de su vida, Love —quien admitía ser competitivo— desafió la idea popular de que Wilson era la única fuerza creativa de la banda y de que había soportado el resentimiento y los sabotajes de Love. La reputación de Love se extendió a las redes sociales.

“La fábula es que soy un tremendo idiota, pero muchas de esas cosas están distorsionadas por los locos”, declaró Love a Rolling Stone en 2016. “Nunca dije ni la mitad de lo que se me atribuye”.

La acción legal más destacada de Love llegó en 1994, cuando demandó con éxito para obtener coautoría en decenas de canciones. Love sostuvo que muchas de las letras más memorables del grupo fueron escritas por él.

En 2025, Mike Love fue elegido para el Salón de la Fama de los Compositores, que había incorporado a Brian Wilson un cuarto de siglo antes.

“Tuvo una vida maravillosa en términos de lo creativo que era”, le dijo Love a The Associated Press la noche de su incorporación, que ocurrió poco después de la muerte de Wilson.

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