Adrián Marcelo revela por qué inició su pleito con Fofo Márquez: 'Se siente herido'

Muchos recuerdan con cariño el momento en el que Fofo Márquez le pegó a Adrián Marcelo, pues pese a que el influencer es detestado por muchos, celebraron que aplacó con violencia al conductor, quien también es considerado como una de las personalidades más nefastas de la tv.

A meses de aquel incidente, Adrián Marcelo reveló cómo fue que nació su pleito con Fofo, el cual escaló a que el “niño rico” le propinara un “soplamocos” ante la mirada de todos.

JAJAJA el fofo Márquez le pegó un vergazo al Adrián Marcelo pic.twitter.com/bpSXF0rIII — YOUTH ▲ Carletto:) 🃏CAMPEÓN 🏆 (@CarlettoJ21) December 5, 2023

Fue en entrevista con el youtuber Gusgri que Adrián Marcelo dio a conocer por qué Fofo Márquez lo odia, y contó que todo inició porque lo humilló ante miles de personas en un programa de televisión.

"Le digo préstame mil 500 pesos, al aire. Y el 'No, pues por qué' y yo 'No que siempre traes lana, me prestas mil 500 pesos, cag** el palo', yo me puse muy cag** palos tal vez", inició en sus finas declaraciones.

Adrián Marcelo agregó que, tras aquella aparición en el programa, se percató que a todos los shows a los que iba el Fofo siempre se ponía a tirarle hate.

"Noto que a los espacios a los que acude a los podcasts empieza a hablar de que 'Este pe**** me humilló' y dije: 'Éste no es un personaje, es un güey que sí se siente herido por mi persona'", s señaló.

Posteriormente, se realizó la pelea entre Fofo Márquez y el ruso al que venció a golpes, y justo antes de la pelea, el influencer le pegó a Adrián Marcelo.

"Va entrando Fofo con 4 adelante y él viene bien concentrado. Prácticamente parece un Canelo, venía con un chin... de banda, y mi cerebro es como una ligera risa. Truena, me dice: '¿Por qué te ríes?' y me mete un ver***", narró Marcelo.

"La neta no soy eso de pelear, siempre lo he dicho, no sé pegar, no sé pelear, y sé que mucha banda me quiere pegar", finalizó.