Bella de la Vega ataca a Gael García porque no habla de ella: "Es violencia de género"

Bella de la Vega, la antigua madrastra de Gael García, despotricó en contra del actor porque este se negó a hablar de ella cuando la prensa le preguntó respecto a cómo es su relación.

“No hablemos de esas cosas", fue la simple pero contundente respuesta que Gael García emitió cuando le preguntaron sobre Bella de la Vega cuando lo agarraron en el aeropuerto.

"A mí me duele y más me duele pensar que, si me esposo estuviera vivo, le daría mucha tristeza", pronunció Bella de la Vega a “Venga la Alegría fin de semana” al respecto.

La modelo de OnlyFans afirmó que le duele el comportamiento de Gael García, pues dijo que estuvo en los momentos más complicados de salud del papá del actor. Incluso afirmó que el actor está cometiendo “violencia de género” en contra de ella.

"Estaría muy triste y yo también me pongo triste de pensar por qué esa reacción, por qué esa forma de discriminar, de maltratar, de, hasta cierto punto he pensado, un tipo violencia de género porque yo soy la mujer que amo a su padre los últimos años de su vida, los últimos instantes de la vida de José Ángel, el último suspiro que él tuvo fue junto a mí", dijo.

Asimismo, Bella de la vega aseguró que Gael García se desentendió de la salud de su papá: "incluso en 10 días que José Ángel estuvo agonizando porque era una agonía, agonizó por 10 días antes de fallecer, su hijo no estuvo por ningún lado. No más no estuvo, se enojó cuando le marqué".

"Incluso, mi esposo le llamaba a su hijo y no respondía, simple y sencillamente no estuvo. Cuando finalmente fallece mi esposo tampoco estuvo, o sea, de eso es de lo que no quiere hablar, de esas cosas (...) O sea José Ángel García estaba sólo, estaba prácticamente abandonado José Ángel García, cuando yo lo conocí era un hombre solitario, triste”, apuntó.