El Burro Van Rankin reaparece, tras ser despedido, en el hospital ¿Qué le pasó?

Jorge, el Burro, Van Ranking alarmó a la gente que aún lo considera relevante, pues tras ser despedido de “Miembros al aire” y “40 y 20” reapareció en el hospital.

“Les dijeron: ‘Ah sí, pues qué creen, que ya no hay 40 y 20’ y los sacaron a todos de Televisa, pensé que era nada más de Miembros al aire, pero lo sacaron de Televisa, pero no puedes exigir, nos pagan o no grabamos’”, informó Shanik Berman sobre la extinción de “40 y 20”.

Fue el mismo Burro Van Ranking quien dio la noticia, a través de una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, que está dando de qué hablar.

Y es que en tal imagen, el conductor aparece aparentemente feliz, con una sonrisa maquiavélica y una gorra, que no se pudo quitar pese a estar en un cuarto de hospital.

Junto a él esta su cuñada Anah, quien está hospitalizada por problemas relacionados con la diabetes.

"Ánimo mi querida Anah, estoy seguro que pronto estarás afuera de ahí. Dame la oportunidad de verte fuera de ahí una vez más", señaló el Burro en la imagen, dejando claro que fue al hospital a visitar a su familiar.