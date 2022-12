Carmen Campuzano celebra en Año Nuevo una década sobria: "me acabé lo que me correspondía"

Carmen Campuzano va a enfiestar bien duro este Año Nuevo, pero con ponche y agüita de horchata, pues la famosa celebra que 10 años de sobriedad.

Así lo narró a la prensa la famosa, a la cual le recordó su batalla contra la adicción a las drogas y el alcohol, por lo que pidió ser congruente cuando uno está en rehabilitación.

"Estoy muy contenta, que se tomen ellos una copa a mi salud porque yo no bebo nada. Yo no pruebo ni una gota porque debe de haber una congruencia, quiero aclararle a la gente, que yo me dedico a practicar y a promover la salud hoy en día... además ya me acabé toda la dotación que me correspondía", dijo.

Carmen Campuzano confesó que únicamente fuma y que está comprometida con su proyecto para ayudar a las personas a superar sus adicciones.

"Yo no bebo ni una gota de alcohol, sí fumo tabaco, pero no toco nada que no deba de tocar, ¿por qué? Porque debe de haber una congruencia con lo que estoy haciendo con las personas, encaminándolas otra vez a que retomen su vida", agregó.

"Yo tengo que estar en mi centro, en armonía, en paz con Carmen. Yo celebro todos los días, sintiéndome bien", finalizó.