La casa de los famosos México 2: TODOS los escádalos de Arath de la Torre

Absolutamente nadie en este país quiere a Arath de la Torre, pues a lo largo de los años ha dejado más que claro que es un ser sumamente nefasto, mediante sus diversas polémicas que lo perseguirán hasta el final de sus días. Incluso, apenas se dio a conocer que va a estar en “La casa de los famosos México 2” y los fans están exigiendo que sea vetado del programa, pues nadie quiere verla la cara ni mucho menos escucharlo.

"Todavía no empieza La Casa de los Famosos México y ya quiero que saquen a Arath de la Torre", "quiero que se vaya primero, este o el Mario", "es un hígado" y "se ve super mam*n", son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes dudan siquiera ver esta edición del reality, pues hasta el momento los integrantes han resultado ser mediocres,especialmente Arath de la Torre, quien tiene mucha cosa que le pisen.

Y si lamentablemente eres una de esas personas alienadas que no tienen memoria y aplaudes todo lo que las corporaciones de medio de comunicación te venden para mantenerte mansito y consumirle, a continuación te recordamos los escándalos de Arath de la Torre, quien quizás uno de los actores más racistas de todo México.

Las polémicas racistas y violentas de Arath de la Torre

La que es quizás la polémica más grande en la carrera de Arath de la Torre y de la que jamás se va a recuperar es aquella vez que emitió una serie de comentarios racistas y clasistas en contra de los tradicionales y milenarios Voladores de Papantla, hecho por el cual hasta el Gobierno salió a criticarlo.

Y es que el famoso estelarizó un comercial en el que afirmó que los Voladores de Papantla generaban cero interés, chiste de mal gusto por el cual fue cancelado e inició el declive de su carrera:

“¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? En que ambos te generan cero interés”, dijo.

Ante ello, la Secretaría de Cultura federal emitió un comunicado en el que señaló que Arath hizo uso indebido de la imagen de la Ceremonia Ritual de Voladores en una publicidad donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la manifestación cultural considerada sagrada, diciendo que el actor mostraba “un ejemplo más del racismo de ciertos grupos sociales en México para con los pueblos indígenas".

La dependencia exigió “el resarcimiento de los daños ocasionados" y sentenció que el comercial es “un ejemplo más del racismo de ciertos grupos sociales para con los pueblos indígenas".

La Secretaría de Cultura se pronuncia en contra del uso indebido que la empresa Moneyman hizo de la Ceremonia Ritual de Voladores 👉 https://t.co/LpY1ZihTHx pic.twitter.com/nlNoL4NA9o — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) June 26, 2021

Por si fuera poco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como racista a Arath de la Torre: “El racismo desgraciadamente sigue existiendo. Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza, a la tradición de los voladores de Papantla, racista”, expresó.

Tras ello, Arath de la Torre fue demandado por maltrato y despido injustificado por José Salazar, su ex chofer, quien reveló que el famosos, además de racista, es prepotente y la persona más horrenda que existe en el país.

“Fui ante Conciliación y Arbitraje para levantar una denuncia por despido injustificado y maltrato en contra de este señor, quién incluso me dijo, cuando me despidió, que, si intentaba demandar que lo hiciera, ya que al final de cuentas él tenía muchos contactos y no le iba a pasar nada”, Reveló el afectado.

Demandan a Arath de la Torre por despido injustificado #AbreLosOjos Giselle Lara por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/UsUIrwVldV — imagenzea (@imagenZea) December 31, 2021

Finalmente, el año pasado la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro denunció en el programa de Sale el Sol que Arath de la Torre la intimidó, insultó y amenazó delante de su hija en una fiesta infantil.

“En una fiesta infantil, sin el más minino respeto a su familia, a los anfitriones y a mi hija, se decide acercar y decirme que estaba muy molesto conmigo, yo le dije: ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone (delante y comienza a gritar): ‘Te lo dije a ti’”, contó la conductora de Sale El Sol.

“Entonces me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y yo le dije ‘por supuesto’ y por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre, me dice: ‘Vete a la ching…’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy se va a ir en contra de mi hija y a que él le va a dar mucha risa”, lamentó.

Es por ello que los fans exigen el despido de Arath de la Torre de “La casa de los famosos México 2”… y de todos los lugares en donde lo contraten.