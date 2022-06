Charly López reta a Alfredo Adame a una pelea: "Un tiro... poco hombre"

Charly López está harto de la misoginia y actitud de Alfredo Adame, motivo por el cual lo retó a una pelea para ponerle un estate quieto.

Así lo pronunció Charly López al programa “De primera mano”, luego de que Adame dijo que no le pagará a la actriz Diana Golden, pues perdió un juicio por difamación en contra de ella.

Esto causó la furia de Charly López, quien calificó a Alfredo Adame como un “poco hombre” que “nada más se mete con las mujeres”, pero que a los hombres “les saca” por que ellos sí lo pueden aplacar.

“Cuando estaba en otra televisora, le dije que, si quería de verdad pelear con un hombre, él se sabía mi teléfono”, contó Charly López.

Es por ello que el ex Garibaldi invitó a Adame a pelearse con él, pero sin público, pues sugirió que eso es lo que ha hecho que nunca se agarre a golpes con Carlos Trejo.

“Si de verdad quieres bronca con alguien, nos aventamos un tiro. Yo no soy el cazafantasmas. Un tiró acá afuera y firmamos un contrato, sin patrocinio, de como en la escuela, cuando digas: ‘ahí muere’ o yo diga: ‘ahí muere’, no pasa nada.

“Nada más por las mujeres que has ofendido. No tengo nada personal contra ti, es porque me molesta que traten a las mujeres de esa manera y luego se lave esas manos. Si quieres un hombre, va, yo me aviento un tiro cuando tú quieras. Tú y yo solitos”, remarcó.