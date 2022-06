Conoce a Jenna Ortega, "Merlina" en la nueva serie de Netflix

Los fans de “Los locos Addams” perdieron la cabeza cuando Netflix liberó su primer adelanto de “Merlina”, serie de Tim Burton estelarizada por Jenna Ortega.

Netflix compartió las primeras imágenes de “Merlina”, en las que destaca la manera en la que Jenna Ortega se ve caracterizada como la hija de “Los locos Addams”.

De acuerdo con Netflix, “Merlina” será una serie “retorcida” situada en los años de estudiante de Merlina Addams en la Nevermore Academy, lugar en el que resolverá misterios paranormales.

¿Quién es Jenna Ortega?

Jenna Ortega, la protagonista de “Merlina” es una actriz de 18 años nacida en California, de ascendencia puertorriqueña y mexicana.

Inició su carrera hace años interpretando a Annie en la película de terror “Insidious: Chapter 2″, de 2013.

No obstante, Jenna Ortega saltó a ala fama al interpretar a Harley Diaz en la serie de 2016 “Stuck in the Middle”, de Disney Channel,

Asimismo, la actriz ha formado parte de proyectos como “Jane The Virgin”, “Elena of Avalon” y “You”.