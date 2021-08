El Costeño confiesa que pasó por un periodo lleno de excesos: "Me extravié... me perdí"

Javier Carranza “El Costeño” reveló que hubo un momento en su carrera que estuvo lleno de excesos, los cuales logró superar.

Así lo reveló El Costeño en el programa Faisy Nights sin salirse de personaje, e incluso señaló que pasó por momentos muy duros:

"Ha sido complicado porque uno se la cree. Llega un momento en esta carrera donde uno se la cree que ya llegó y no es cierto. Uno es el artista que México esperaba, ¿y cómo se quedó México? Esperando”, dijo El Costeño.

“Y uno se sube al tabique mareador, se le empiezan a poner los ojos cafés porque la caca se le empieza a subir al cerebro", agregó.

Agregó que en ese tiempo estuvo rodeado de amigos falsos y que incluso los excesos fueron de tal magnitud que se perdió en ellos.

"Uno se la cree y se llena de pseudo amigos y ahí no existe el humor. Hay cosas muy duras donde se te escapan. En particular a mí se me escaparon, me extravié... me perdí”, confesó.

No obstante, El Costeño reconoció que logró salir de su espiral de excesos gracias al apoyo de su familia y manager. Pero dijo que lo más importante es que uno salga por su propia fuerza.

“Me quedaba un cachito de cerebro, me rebané un cacho, pero el que me quedó, me funcionó y me salí de ahí", finalizó.