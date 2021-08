Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, reaparece y asegura que no le robó al comediante

Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, reapareció y aseguró que no le robó ni un peso al comediante, a quien también dijo que no abandonó en el hospital.

Hace unos días, Zuleika Garza fue acusada de haber sido novia de Sammy Pérez únicamente por interés, y de desaparecer y desentenderse luego de que el humorista fue internado. Incluso los familiares de Sammy señalaron que la joven les dejó de responder las llamadas y no les dio una dirección dónde encontrarla.

“No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo”, dijo entonces el sobrino de Sammy.

“No me gustaba que anduviera con esa muchacha… esa mujer no le servía para nada, nada más se fue con ella a Colima para que le quitara la vida”, señaló por su parte Miguel Luis, amigo entrañable de Sammy.

Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, rompe el silencio

Zuleika Garza reapareció y dijo entre lágrimas a “Es Show” que ella nunca abandonó a su novio Sammy Pérez y que se aisló por culpa del COVID. Incluso mostró un video el que presuntamente entregó las tarjetas bancarias a los familiares del comediante.

Zuleika Garza, la novia de Sammy Pérez, reapareció Foto: Especial

“Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, comentó.

Zuleika Garza dijo que le parece lamentable que hasta Eugenio Derbez la critique sin conocerla y enseñó un video en que un hombre, que según ella es sobrino de Sammy, recibe las tarjetas de su novio, ahora fallecido.

"Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo un hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, lamentó Zuleika ahogándose en sus lágrimas.

Finalmente, Zulika Garza dijo que, si le llega a pasar algo a ella o a su familia, hace responsable a quienes la acusaron de robarle a Sammy, y aseguró que, presuntamente, los sobrinos y el mánager del comediante buscaron que ella cubriera todos los gastos del hospital.