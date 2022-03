Daniella Álvarez queda en silla de ruedas, por lesionarse su único pie ¿para siempre?

La presentadora Daniella Álvarez tiene sumamente preocupados a sus fans pues se mostró en redes en una silla de ruedas, luego de sufrir una lesión en su único pie.

Cabe recordar que a Daniella Álvarez le amputaron la pierna izquierda en 2020, luego de que médicos le descubrieron una masa anómala en el abdomen.

Ahora, a través de sus redes, la modelo reveló que tendrá que estar en silla de rudas temporalmente tras herirse el pie.

"Cómo les conté, me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento)", detalló.

El mensaje de Daniella Álvarez fue acompañado con una serie de fotos junto a su pareja, el Actor Daniel Arenas, quien la ha apoyado en todo momento.

"Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno, de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo”, agregó la famosa.

Finalmente, la ex miss Universo colombiana remarcó su amor por su novio, de quien destacó que siempre la ayuda: “Te amo Daniel Arenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos”.

