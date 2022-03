Detienen a Antony Starr de "The Boys" por pegarle a un joven y amenazarlo de muerte en un bar

Todo apunta a que la carrera de Antony Starr, conocido por interpretar al violento Homelander en “The Boys” podría verse truncada, pues el famoso fue detenido por pegarle a un joven y amenazarlo de muerte en un bar de España.

Los hechos ocurrieron en Alicante; la policía local llevó a Antony Starr a la comisaría luego de que un joven llamado Bathuel lo denunció.

Antony Starr estaba en Alicante grabando la próxima película de Guy Ritchie. De acuerdo con la víctima, el famoso estaba completamente borracho cuando lo agredió.

"No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte", le dijo el famoso a su víctima, según el diario “Información”.

Antony Starr lo empujó, le dio dos puñetazos y le rompió un vaso de vidrio en la cara. El afectado escapó del bar, pero Antony Starr seguía con sus deseos de pleito, lo cual desencadenó una nueva pelea y tras ello fue detenido.

Hasta el momento la producción de la película de Guy Ritchie que estaba grabando el actor no se ha pronunciado.

rc