Encuentra muerta a Jesse Jane, famosa actriz erótica, y a su pareja ¿los mataron?

Pésimas noticias para los fans del cine para adultos, pue se reportó que la reconocida actriz Jesse Jane, conocida por muchos por protagonizar la saga de “XXX Pirates”, fue encontrada muerta a los 43 años junto a su novio.

Según el reporte de TMZ, Jesse Jane fue hallada sin vida junto a su novio Brett Hasenmuller. De acuerdo con lo que va de la investigación policiaca, el deceso de ambos se habría dado por una presunta sobredosis de drogas, pero aún están pendientes los resultados finales del forense del estado de Oklahoma, en Estados Unidos.

TMZ señaló que las autoridades llegaron al domicilio donde encontraron a la pareja sin vida, por petición del jefe de Hasenmueller con la finalidad de hacer una revisión de bienestar, pues no se sabía del hombre desde hace varios días.

Hasta el momento se desconoce con exactitud el tiempo en el que Jesse y su novio llevaban muertos hasta que los encontraron.

¿Quién era Jesse Jane?

Jesse Jane era una conocida actriz porno, quien inició en ese mundo en los 2000. Su papel más famoso es el “Piratas”, la conocida película inspirada en “Piratas del Caribe” y que es considerada hasta entonces como la cinta erótica más cara de la historia, pues tuvo un presupuesto de 1 millón de dólares.

Éstano se quedó en una película sola, pues fue tuvo una secuela, “Pirates II: Stagnetti's Revenge”, la cual costó aproximadamente 8 millones de dólares.

También participó en producciones no eróticas, como “Starsky y Hutch”, así como en un episodio de la serie de HBO “Entourage” y la película de 2011 “Bucky Larson: Born to Be a Star”.

Sus millones de fans se despidieron de Jesse Jane al enterarse de su deceso y grandes figuras de la industria erótica se despidieron de ella:

"Jesse era una megaestrella. Fue descubierta en el concurso Hawaiian Tropics. A pesar de que rápidamente se convirtió en una sensación porno, no se le pasó por la cabeza. Ella era tan dulce como podía ser", señaló Alana Evans, presidenta del Sindicato de Artistas de Interpretación para Adultos (APAG), por ejemplo.