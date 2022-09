Erin Moriarty, Starlight de The Boys, responde a los fans misóginos que la acosan

Erin Moriarty, actriz que interpreta a Starlight en “The Boys”, emitió una poderosa respuesta a los fans misóginos de la serie que no dejan de atacarla y acosarla.

Esto ocurre luego de la publicación del artículo "#IStandWithStarlight?: The betrayal of Erin Moriarty by The Boys 'fans'", el cual reflexiona cómo los tratos machistas y abusos que recibe la superheroína han traspasado la realidad y afectan de la misma manera a la actriz.

just a erin moriarty appreciation tweet pic.twitter.com/MeD1xNfl9F — mer (@kimikoslightt) September 6, 2022

Por ello Erin Moriarty rompió el silencio y compartió en su Instagram una captura del artículo y en extenso mensaje:

“Me siento silenciada. Deshumanizada. Me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este personaje (una y otra y otra vez). He crecido en los zapatos de este personaje (énfasis en crecer, cambiamos y evolucionamos mental y físicamente)”, inició en su texto.

Erin Moriarty agradeció al autor del artículo, quien lo escribió por ser fan de Starlight. Tras ello remarcó la importancia de concientizar sobre los estereotipos de los personajes femeninos y separar a los actores del trabajo que realizan.

“Esto rompe mi corazón. He abierto una vena para este personaje, y el trolling misógino es exactamente sobre lo que este rol (Annie) hablaría en contra”, agregó.

“Todos atraviesan sus propias batallas, no añadamos más a ello. Yo nunca agregaré, intencional o públicamente a las suyas. Esto sólo ha fortalecido mi músculo de la empatía. Y para quien sea que venga hacia mí: Te veo, no te odio, solo empatizo y perdono”, finalizó Erin Moriarty.