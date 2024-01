Escolta de Wendy Guevara fue testigo de la golpiza de Paola Suárez: 'ella quería defenderse'

Paola Suárez acaba de anunciar que inició acciones legales en contra de su ex prometido Jesús por haberle propinado una brutal golpiza que la mandó al hospital, y la influencer tiene todas las de ganar, pues hay un testigo de los hechos: el mismísimo escolta de Wendy Guevara, Alejandro Morales, quien es mejor conocido como “El Ropero”.

En una entrevista con la prensa, el guardaespaldas de Wendy dio a conocer lo que presenció de la golpiza, así como los motivos que desencadenaron que Jesús atacara a su ex prometida.

Ayer le estaba pidiendo casamiento y hoy apareció golpeada 😭 fuerza paolita #paolasuarez #lasperdidas pic.twitter.com/WZCFzRGRwH — aaronn (@aaronicorzo) January 11, 2024

"Ella quería defenderse de lo que le estaba robando y pues él empezó a golpearla. Se quedó ese día con ella a dormir y pues yo me imagino que vio le dinero y eso fue lo que intentó", dijo.

“El Ropero” agregó que, a pesar de que el agresor de Paola tiene un aspecto noble, es una basura humana altamente violenta: "Es una persona que se ve muy noble, pero no es noble, es muy agresivo la persona".

El escolta de Las perdidas desmintió que Paola Suarez haya estado bajó la influencia de las drogas, tal y como aseguró Jesús, pues él no detectó que hubiera ningún estupefaciente.

"No, estuvieron en un bar, donde el inclusive le pidió matrimonio y no hubo nada de drogas, de ahí se fueron a la casa, estuvieron tomando, no hubo nada de drogas", remarcó.

#WendyGuevara Confirmó La Golpiza Que Sufrió Su Amiga #PaolaSuárez. pic.twitter.com/6cvexdoHDC — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) January 11, 2024

“El Ropero” también dio a conocer que Paola llegó caminando y golpeada a su casa para solicitar ayuda. El escolta destacó que Suárez no podía hablar pues se encontraba muy lastimada de la boca y la cara.

"Paola llegó a mi casa, llegó golpeada y muy poco podía hablar porque venía muy lastimada de la boca y de la cara. Lo único que me alcanzó a decir es eso, que le intentó robar el dinero y ella intentó quitárselo y ahí empezó la discusión. La meto a mi casa y me la traigo a urgencias porque se me desvaneció dos veces", reveló.

Finalmente, El Ropero aseguró que desconoce porque Jesús le mintió a la prensa: "Hay pruebas, hay videos, hay testigos, no sé porque está dando esa declaración. Ella tiene mucho miedo de esta persona porque es muy cambiante de carácter, es muy agresivo, entonces pues no queda más que cuidarla y pues tratar de que esté bien".