Ana Lago se convirtió en la quinta eliminada de Exatlón All Star, su participación en el programa estuvo envuelta en la polémica por su discusión con Mati Álvarez y también por un gran desafío al que se enfrentó, luego de haberse realizado una reconstrucción de rodilla.

Para Ana Lago la temporada de Exatlón All Star fue una de las más difíciles, ya que se sentía insegura después de la cirugía de rodilla de la que se recuperó, sin embargo, con el transcurso de las semanas en el programa la gimnasta comenzó a recuperar la confianza en ella misma.

“Esta temporada fue de mucho sentimiento. Yo regrese a Exatlón después de una operación complicada de mi rodilla, me dio COVID, fue muy difícil aceptar la invitación a All Star. (Pero) Exatlón hizo que reviviera nuevamente, yo llegué con muchísimo miedo de mi rodilla con inseguridades, mucha desconfianza, la primera semana fue complicada y diario me preguntaba que estaba haciendo ahí luego me di cuenta que tenía que estar ahí, justo para fortalecerme para volver a sentirme viva”, dijo Ana Lago de Exatlón All Star en entrevista con La Razón.

La gimnasta señaló que el reality deportivo es un juego en el que la mente juega un papel importante y aunque a ella le costó mucho trabajo quitarse las barreras, finalmente logró hacer a un lado el miedo y darlo todo, desde la primera semana, cuya motivación era no ser la primera eliminada del programa.

“Fue difícil para mí cambiar el chip y poco a poco me empecé a sentir más segura después del primer duelo de eliminación con Doris, Ernesto y Heliud y no quería ser la primera eliminada ni soñando y quería demostrarme a mí misma de lo que era capaz, porque después de la operación de la reconstrucción total de rodilla empecé a dudar de mis capacidades y de lo que había logrado en el deporte”, comentó la deportista.

Ana Lago sorprendió a sus compañeros, al público y sobre todo a ella misma al demostrar que era capaz se der una competidora de élite en Exatlón All star. “Hice lo que nadie pensó que iba a hacer, revivió ese fuego que está dentro de mí”, señaló “Ave Fénix”.

Ana Lago cuenta la verdad de su pelea con Mati Álvarez en Exatlón All Star

Durante la semana cinco de Exatlón All Star Ana Lago y Mati Álvarez protagonizaron una fuerte discusión en la que incluso se pudo ver a la gimnasta llorar y desahogarse con algunos de sus compañeros del programa.

“Ave Fénix” contó que todo comenzó porque un día antes de un juego todo el equipo rojo sostuvo una charla en la que tocaron temas delicados, sin embargo, cuando le tocó hablar a ella hizo un comentario que le disgustó a Mati Álvarez.

“Hablamos todos justo antes de un juego y hubo temas muy delicados, yo me expresé y todos lo hicieron, pero si fue como la perspectiva que todos teníamos en ese momento de lo cómo estaban pasando las cosas, entonces una vez que lo mencionamos Mati se molestó mucho, pero como que se molestó más conmigo porque yo fui la que lo dijo, se molestó conmigo porque yo lo anuncié”, explicó Ana Lago.

La gimnasta reveló que después de ese conflicto ella se acercó a “Terminator” para arreglar la situación y finalmente la multicampeona de Exatlón All Star aceptó la disculpa de su compañera.

te puede interesar Exatlón All Star: Así fue el accidente de Doris del Moral (VIDEO)

“Al día siguiente me acerco con Mati y le digo: ‘si estás molesta te pido una disculpa de corazón por como dije las cosas, a lo mejor no fue la mejor forma de haberlo dicho, pero también entiéndeme que yo también estaba enojada por la situación que estábamos viviendo y no quiero regresar a lo que vivimos en la cuarta temporada porque fue demasiado caótico. Quiero que estemos bien que esto se arregle, no quiero tener ninguno problema contigo’. Ella dijo: ‘sabes qué tienes razón’”, narró Ana Lago.

Aunque “Ave Fénix” dijo que se siente tranquila porque ella hizo todo lo posible para que la relación con Mati estuviera bien, la atleta confesó que cuando salió y vio los videos de lo que “Terminator” dijo de ella se sintió mal.

“Cuando salgo empiezo a ver lo que dijo Mati, cómo se expresaron, y si me dolió, y en ese momento en el que yo fui a pedirle disculpas si me hubiera gustado que ella me lo hubiera dicho de frente, no lo hizo y pensé que era el calor del juego, estaba molesta, habló sin pensar”, señaló.

Ana Lago confía en que el conflicto se solucionó de manera genuina adentro y que cuando se vuelva a reencontrar con Mati afuera del programa espera que su amistad esté bien pues asegura que todo lo que pasa en Exatlón All Star se queda en República Dominicana y es distinto a lo que se vive en la vida real.