Fabián Lavalle: filtran VIDEO de él 'pasado de copas' en 'alocada fiesta'; 'estuve en bacanales', responde

Fabián Lavalle, conocido en los bajos mundos televisivos como Fabiruchis, está sumido en la polémica, pues “Chisme no Like” dio a conocer un video en el que aparece aparentemente pasado de copas en una “alocada fiesta” con cuatro jóvencitos.

Cabe recordar que uno de los episodios más famosos de Fabiruchis fue cuando en 2007 un presunto trabajador sexual le dio la golpiza de su vida porque supuestamente no lo quiso pagar.

En el video que dio a conocer “Chisme no Like” se ve a Fabiruchis, quien actualmente se desempeña como conductor dl programa de farándula “Chismorreo”, completamente desaliñado, pero bien animado.

Fabiruchis. Especial

El famosos aparece en un sillón, mientras un sujeto semidesnudo con el torso descubierto y los pantalones un poco bajados está frente a él.

Cuando el hombre se va le dice a Fabiruchis que primero irá al baño, ante lo cual el conductor se levanta, se acomoda la ropa y se abrocha el cinturón.

Por si fuera poco, Javier Ceriani afirmó que en aquel encuentro también hubo cuatro jovencitos, de los cuales uno se encargó de grabar lo que hizo Fabiruchis.

“Un asco, no aprende más, por eso digo que la gente no cambia, Fabiruchis no va a cambiar. No aprendió la lección, se reinventan y nos hacen creer que ya son señores. Qué hace este señor con cuatro jovencitos, en un departamento, uno lo está filmando, pero él no se da cuenta, porque él está dado vuelta con cuatro tipos”, señaló.

Fabiruchis responde al video de su "alocada fiesta"

Tras las publicación de este video, Fabiruchis afirmó que no se esconde de las polémicas y dijo que ese video es viejo y que está alterado para así dañar su imagen:

“Pasó hace muchos años, ¿truqueado? Sí, ¿manejado? Sí, muchas veces dije que estuve en fiestas, en muchos bacanales, en muchos ‘Sodomas y Gomorras’”, reconoció el conductor.

“Todos tenemos derecho a reivindicar o a enderezar conductas, no me interesa de ninguna manera darle bola a nada ni a nadie, es la última vez que voy a hablar de esto. Habrá gente que no me quiera, me tiene sin cuidado.”, añadió.

“Los que hayan fraguado esto, no me hacen daño, créanmelo que no, sí haces coraje porque sería falso decir que no, pero es todo lo que voy a decir. Soy el Fabián descarado, cínico, pero nunca cobarde, así que adelante”, finalizó Fabiruchis.