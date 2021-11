Familia de Octavio Ocaña celebra su cumpleaños 23: "El cielo está de fiesta"

Previo a la marcha en la que exigieron justicia por la muerte de Octavio Ocaña, familiares del actor celebraron su cumpleaños 23, con una serie de emotivos mensajes con los que recordaron su memoria.

A través de su cuenta de Instagram, Octavio Pérez, el papá de “Benito”, aseguró que dios le seguirá dando fuerzas para superar la muerte del famoso y dar con la verdad de las polémicas circunstancias del deceso.

"Feliz cumpleaños hijo, no hay palabras para la tristeza que nos dejaste, pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para seguir adelante por tu mamá y hermanas. TE AMO, HIJO", expresó.

Por su parte, Bertha Ocaña, una de sus hermanas, lamentó no poder celebrar el cumpleaños junto a Octavio Ocaña y aseguró que “el cielo está de fiesta”, pues dijo que ahí reposa el espíritu del artista.

"Con un dolor inexplicable me invade la tristeza y el llanto por no poder tenerte en este día tan especial, siempre anhelaba tu cumpleaños el darte tu abrazo y celebrar un año más de tu vida, hoy el alma se siente vacía y te extraño más que nunca, el cielo está de fiesta porque su estrella más joven y llena de luz hoy cumple años”, externó.

“23 cortos años con tanta vida por delante y sigo sin entender ya que hay cosas en la vida que no tienen explicación y tu vida es una de ellas. Te amo y te recuerdo todos los días de mi vida, feliz cumpleaños en el cielo, mi amor, y sueño con volvernos a abrazar", añadió Bertha Ocaña.

