Gabriel Soto afirma que llegará 'hasta las últimas consecuencias' por la filtración de su video sexual

Fue hace poco más de un año que Gabriel Soto fue víctima de la ciberdelincuencia, pues alguien filtró un video sexual suyo, es por ello que el actor afirmó que llegará hasta las “últimas consecuencias” para que se le haga justicia.

"Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes", dijo Gabriel Soto a Efe.

Y es que el exesposo de Geraldine Bazán afirmó que confía en que logrará tener justicia, pues ya le ganó una demanda a TV Notas, la cual había publicado en 2016 que según era amante de Marjorie de Sousa.

Y, por si fuera poco, Gabriel Soto también tuvo una victoria legal contra Laura Bozzo apenas el año pasado, pues la peruana conocida por sus problemas con el SAT había afirmado que Irina Baeva, su actual pareja, fue la que hizo que él y Geraldine Bazán se divorciaran.

Por ello Gabriel Soto dijo que seguirá moviéndose hasta saber quién filtró su video sexual, pese a lo desgastante que ha sido todo el proceso:

"No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero, pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando", aseguró.

