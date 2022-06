Gaby Rivero afirma Sylvester Stallone "besa muy bien, con todo y su boquita chueca"

La actriz Gaby Rivero tomo por sorpresa a sus fans, pues reveló que se agarró a besos con ni más ni menos que el mismísimo Sylvester Stallone, cuando ella tenía 16 años.

Gaby Rivero contó en una entrevista que estaba llorando en su casa porque su novio se había mudado a Wisconsin para estudiar; causalmente Stallone, entonces de 35 años, estaba en la CDMX.

"Lo estaba entrevistando Jacobo Zabludovsky, que en ese entonces era mi profesor porque me daba clase de noticieros. Yo dije: 'agarro el coche y me voy a Televisa Chapultepec a que me lo presenten', no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador en Chapultepec, yo dije: 'ese lugar no es apto'", contó la famosa.

Gaby Rivero siguió investigando la agenda de Stallone y descubrió que iba a dar una conferencia de prensa en el hotel El camino real de Anzures.

"Le dije a mi hermana Lourdes, porque yo no hablaba bien inglés: 'ven por si puedo hablar con él que tenga una traductora' y conseguí un chofer para que llevara a sus hijos chiquitos al kínder y ahí vamos", narró.

Gaby Rivero explicó que su hermana se hizo pasar por su manager y ella por una periodista para colarse en el evento, y logró tener una entrevista con Sylvester Stallone, pues pensó que ella era la imagen del canal 2.

"Entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón me hizo así. Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él... Subimos a una suite que él tenía e íbamos a comer en Le Fouquet's que es un restaurant que tiene privados en El camino real", abundó.

No obstante, no pudieron salir porque llegaron los fans de Stallone para acosarlo: "se puso histérico y dijo que nunca fuera famosa, que tu mundo se reducía a cuatro paredes, enojadísimo. Y pidió room service, ahí estábamos con mi hermana, la secretaria y sí, sí lo besé".

"Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis. Fíjate que me decía si llovía no se iba porque él le tiene pavor al avión cuando llueve y entonces como había una tormenta tremenda esa tarde me dijo: 'si sigue lloviendo no me voy a ir, pero si no llueve me regreso' y yo pidiéndole a Tláloc que lloviera para verlo otra vez, pero sí se regresó", lamentó.