Galilea Montijo confiesa que le pegó a una pared por la furia que sentía: 'ya estaba harta'

Galilea Montijo, la conductora más conocida de Televisa y el programa “Hoy”, generó mucha polémica entre sus fans, pue s confesó que hace años sintió una furia tan grande que la consumió y la orilló a pegarle a la pared.

Así lo reveló ala amiga de Andrea Legarreta en el programa “Netas Divinas”, emisión en la que dio a conocer que ese enojo le fue causado por las insistentes preguntas de la prensa sobre su vida privada, las cuales sólo buscaban generar escándalo y manchar su imagen de figura pública.

Galilea Montijo Foto: IG@galileamontijo

La famosa señaló que, pese a que siempre contestaba de manera cordial y con amabilidad, por dentro el enojo crecía día con día, hasta que sintió la necesidad de liberarlo de una manera un poco tóxica y actualmente mal vista.

“Fue hace muchos años... los reporteros me preguntaban lo mismo todos los martes... nunca contesté mal siempre les hablaba bien, me metí al camerino y sí, Televisa, una disculpita, te debo una pared. Patadas a la pared diciendo y gritando que ya estaba harta”, confesó Galilea Montijo.

Galilea Montijo Foto: Especial

No obstante, Galilea señaló que se dio cuenta de que la manera en la que canalizó su enojo no era la óptima, y que afortunadamente su forma de pensar cambió cuando se convirtió en madre.

“Antes tomaba los chismes de otra manera porque estaba sola, después empecé a preocuparme por mis hijos... al final es la gente que te conoce también. La gente que te conoce y te quiere no necesitas darle explicaciones, personalmente hay muchos que me han dolido y que lo único que han hecho es tirarme al piso y meterme en una depresión espantosa... me he vuelto muy dura, de una piel muy gruesa... no digo que no duelan... pero sí te vuelves como durita”, externó la famosa conductora de “Hoy”.