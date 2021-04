Giordana Guzmán arremete contra su prima Frida Sofía: "no tiene mi apoyo"

Resulta que Giordana Guzmán, otra de las nietas del rockero Enrique Guzmán, se deslindó del ‘affaire Frida Sofía’ y emprendió una acción en contra de su prima: asevera que las confesiones que hizo la modelo “sólo tienen el objetivo de molestar a la familia”.

La hija de Luis Enrique Guzmán comunicó sus consideraciones en torno a la acusación pública que hizo la hija de Alejandra Guzmán sobre el hipotético abuso sexual que soportó en su niñez por parte del abuelo de ambas. Se afirma que el mensaje escrito por la nieta del intérprete de “La Plaga”, expone que buscó a su prima para hablar con ella e intentar ayudarla, pero ésta se negó a dialogar.

“Lo intenté y me ofendió. Se enojó mucho y pues me sacó de su vida, pero aquí siempre tendrá mi apoyo, ella lo sabe”, asentó en su cuenta de Instagram.

Más tarde, la también nieta de la célebre actriz Silvia Pinal se puso en contacto con un periodista que cubre la fuente de espectáculos y le reenvió otro mensaje de texto en donde confiesa que conversó con otras tres personas sobre lo sucedido. El reportero dio a conocer la conversación donde expresa que no sabe si el delito se consumó; pero, afirmó que “las declaraciones de mi prima sólo perjudican a la familia”.

“Pero eso es mentira. Claro, nunca me va a constar ni a nadie, pero como la veo, lo que dice, sólo quiere chingarnos a todos. No le importa qué ni cómo, sólo quiere joder porque ella cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz”, insistió.

Asimismo, apuntó que, desde su punto de vista, Frida Sofía tiene algún padecimiento mental: considera que no está bien que esté difamando así a sus familiares. Además, insistió que debido a su proceder ya no cuenta con su apoyo para nada: “nos está tratando mal a todos. Está mal, está enferma y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo porque no le importa a quien se lleva entre las patas con tal de que odien a mi familia”, señaló con abatimiento y rabia.

En otro tenor, el día de ayer su papá, Luis Enrique Guzmán, concedió una entrevista al programa televisivo de variedades “Venga la Alegría” en donde reafirmó las intenciones de Giordana de acercarse a Frida Sofía, pero no recibió una respuesta positiva.

“Giordana ha tratado de hablar con Frida y de pedirle que no haga pública esta situación, que deberíamos resolver todo esto en privado, pero ella no hace mucho caso”, glosó.

El hermano de la intérprete de “Hacer el amor con otro” departió que él también pretendió recobrar la comunicación con su sobrina, pero nunca tuvo suerte. Rememoró que cuando sus hijas eran unas niñas era costumbre compartir vacaciones y salidas, los dos hermanos siempre velaron por la concordia durante la infancia de sus hijas.

“Ale y yo estuvimos muy presentes en la infancia de nuestras hijas por eso nos da la seguridad de dónde estaban y qué estaban haciendo. Si alguna vez estuvieron solas, si corrieron peligro, nosotros estábamos ahí. Tengo la seguridad de que las imputaciones de Frida Sofía son infundadas y de ser necesario lo testificara ante las autoridades judiciales. “Nosotros somos testigos y si en algún momento tenemos que atestiguar legalmente, lo haremos”, indicó.