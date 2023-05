Guardianes de la Galaxia 3: ¿Qué vas a ver en las escenas post créditos de la película?

“Guardianes de la Galaxia vol. 3” está nada de estrenarse en cines, pero hay gente que ya la vio en funciones especiales, por lo que están dando spoilers y detalles en redes, como cuántas escenas post créditos hay.

No obstante, es este medio no damos spoilers de las películas (guiño, guiño), pero sí te vamos a contar cuantas escenas post créditos tiene “Guardianes de la Galaxia vol. 3”, para que no te salgas antes de que pasen.

Detrás de las cámaras de Guardianes de la Galaxia Vol 3. pic.twitter.com/74iIFu5ejk — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) April 28, 2023

“Guardianes de la Galaxia vol. 3” pone fin a la historia de Star Lord y sus compañeros, quienes trabajan duro para convertir Knowhere en un verdadero lugar seguro para ellos y todos los refugiados.

Sin embargo, una amenaza del pasado los alcanza, por lo que deben luchar una vez más para salvaguardar las galaxias, aunque eso les puede costar la vida.

¡Spoilers! Estás adeverti@

En una entrevista, James Gunn, el director dijo que el final de esta saga será épico: “Era necesario experimentar el arco completo de cada personaje importante”.

La infancia de muchos será destruida. 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' será uno de los finales más tristes en la historia del cine y es por eso que solo mayores de 15 años podrán verla, ya que su final marcará la muerte de varios personajes. pic.twitter.com/VL3Tn4KrNI — C O M I C S (@SomosComicsLat) April 29, 2023

“Guardianes de la Galaxia vol. 3” contará con dos escenas post créditos, de las cuales te vamos a dar una serie de spoilers porque amamos ver el mundo arder:

En la primera, Rocket lidera a un nuevo quipo de los guardianes, a quienes Adam Warlock ya se les unió; y en la segunda Star Lord está comiendo cereal con su abuelo.