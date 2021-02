Así han hecho sufrir a Eugenio Derbez y a Vadhir Derbez en Me Caigo de Risa (VIDEO)

José Eduardo Derbez es el invitado especial de Me Caigo de Risa de este 11 de febrero en un programa en el que los chistes y castigos no faltaran. Sin embargo, esta no es la primera vez que un integrante de la familia Derbez sufre de los castigos de la Familia Disfuncional. Anteriormente Eugenio Derbez y Vadhir Derbez también asistieron al programa.

Así fue la visita de Eugenio Derbez a Me Caigo de Risa

En el 2019 el famoso comediante Eugenio Derbez asistió a Me Caigo de Risa y fue parte de la Familia Disfuncional por un día, y fue sometido a los brutales toques.

Una de las secciones favoritas de Me Caigo de Risa es el de “Caricaturas electrificadas” en la que los conductores juegan caricachupas y el que pierda le dan una fuerte descarga eléctrica.

Eugenio Derbez entró en el lugar de Yurem, pues ya había perdido en el juego. Faisy lanzó el reto de mencionar comida que llevara tortillas y en la primera ronda, el comediante de Familia P. Luche libró los toques, pero en la segunda vuelta se equivocó y terminó por recibir una fuerte descarga eléctrica.