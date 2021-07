Itatí Cantoral celebra la primera comunión de su hija y Gloria Trevi fue la madrina

Itatí Cantoral celebró este sábado la primera comunión de su hija María Itatí, con una fiesta en Cuernavaca en la cual Gloria Trevi fue la madrina.

"Yo creo que todas las mamás lloran en un momento así, es una celebración única, es darle la esperanza, fe, es mi hija, mi ángel, lo mejor que me ha dado la vida. Hermoso momento, inolvidable, te juro que dije: no voy a llorar, se me van a despegar las pestañas carísimas", señaló Itatí Cantoral durante la ceremonia religiosa.

¡Esta mañana fue la primera comunión de María Itati hija de Itatí Cantoral, donde @GloriaTrevi y @AGM0128 asistieron como padrinos!💕 pic.twitter.com/a4Vxdi8TgG — Trevilanders Oficial (@TrevilandersGT_) July 17, 2021

La hija de Roberto Cantoral comentó que pactó con su amiga Gloria Trevi y el esposo de ésta para que fuesen los padrinos de la hija que engendró con Carlos Alberto Cruz.

"La madrina más importante… fue la elegida, la verdad es que estábamos en McAllen y mi compadre Armando me lo propuso y aquí estamos", dijo.

Sobre su nueva faceta como madrina y comadre, Gloria Trevi expresó con alegría que su ahora ahijada tendrá su apoyo incondicional.

"Muy especial, yo creo que para cualquier persona que recibe a Dios en su corazón, en su vida. Va a contar conmigo para todo, para sus momentos difíciles, Dios me dé vida y salud", externó.

A través de su Instagram, Itatí compartió algunos momentos de la primera comunión de su hija, a la que asistieron famosos como Carmen Salinas, Gabriela Zamora y los gemelos que Cantoral procreo con Eduardo Santamarina.