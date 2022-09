Jay de la Cueva revela que le conflictúa la palabra "wey"

Jay de la Cueva está dando mucho de que hablar, pues confesó que le conflictúa la existencia y uso de la palabra “wey”, vocablo por excelencia de México.

Así lo dio a conocer el líder de Moderatto durante una entrevista en la que le preguntaron acerca de sus gustos y disgustos lingüísticos.

“Tengo un poco de conflicto con la palabra ‘wey’, es un slang que utilizamos mucho los chilangos y no me gusta, no la utilizo mucho”, inició Jay de la Cueva en sus declaraciones.

“Es raro porque cuando no conoces a alguien, lo primero es decirle así”, abundó el músico.

Cabe destacar que “wey” es una deformación de “büey” y que la Real Academia Española la clasifica como un sustantivo y adjetivo con múltiples significados, que van desde para denotar torpeza, hasta a una persona de confianza.