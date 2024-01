Jeni de la Vega revela que dejó a Eleazar Gómez y que no le va a regresar el anillo

Jeni de la Vega, una ex de Peso Pluma que se iba a casar con el violento de Eleazar Gómez, reveló que canceló el compromiso con el ex presidiario por una muy dura razón, por la cual además no le va a regresar el anillo de compromiso al famoso.

Esto ocurre tan sólo unos meses de que Jeni de la Vega manifestó estar completa y perdidamente enamorada de Eleazar Gómez, quien estuvo preso por golpear a su ex Tefi Valenzuela, y que incluso hubiera rumores de que estaba embarazada.

En entrevista en diversos espacios, tanto la revista “Tv y novelas” como el programa “En Casa”, Jeni de la Vega señaló que ya no se quiso casar con Eleazar Gómez porque ninguno de los dos estaba seguro respecto a si llegar al altar y atarse religiosa y legalmente, y reconoció que ella se apresuró mucho en aceptar la propuesta de matrimonio del actor.

Sin embargo, la modelo afirmó que, lejos de lo que muchos hubieran pensado, Eleazar Gómez se portó muy bien y aceptó la situación, además de que no le pidió que le regresara el anillo de compromiso.

"Fue un regalo que él me dio con mucho amor y nunca pidió que se lo regresara. Siendo muy sincera, creo que sí me apresuré demasiado en aceptar y sí, no quiero estar pisando en un terreno blando, quiero estar 100 por ciento segura", dijo Jenni de la Vega.

La ex de Eleazar remarcó que ambos se reunieron a platicar tranquilamente sobre su futuro como pareja y que ambos llegaron a la conclusión de que su romance estaba apresurándose, por lo que decidieron darse un tiempo para revalorar su relación.

“Hace tres semanas tomamos la decisión de darnos un tiempo, lo necesitábamos para estar seguros del paso que íbamos a dar, creo que para uno casarse debe pensarlo muy bien y no tomarlo a la ligera, entonces hicimos una pausa para ver si realmente era lo que yo quería hacer y no cometer un error", expresó.

"Quedamos como amigos, no hay discordia, ni peleas, todos nos llevamos bien porque siempre hubo un respeto, él siempre me trató súper bien, siempre fue caballeroso conmigo, nunca me maltrató", finalizó Jeni de la Vega.