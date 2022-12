Jenicka, hija de Jenni Rivera, confiesa que Juan López no es su papá: "No me sentía bien"

La familia de Jenni Rivera cada vez se fragmenta más, pues ahora su hija Jenicka reveló que Juan López no es su padre y que la cantante nunca le reveló la identidad de su progenitor.

Así lo narró Jenicka en su podcast “Overcomfort with Jenicka López”, en el cual reveló que decidió hacerse una prueba de ADN para aclarar los rumores, los cuales sí fueron ciertos.

"Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas… Siempre me sentí aparte. No me sentía bien", inició.

"Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin*** Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre", dijo.

Jenicka agregó que quiso mantener el secreto para no afectar la reputación de su madre; además señaló que se puso a investigar quien era su papá y lo descubrió: un puertorriqueño con quien Jenni Rivera tuvo un encuentro cuando Juan López fue encarcelado.

"Lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él. Pero me amó, me cuido como si fuese suya. Fui su princesa", agregó.

"Quise decirlo porque era importante para mí, era importante que la gente entendiera esta parte de mí y que supieran que mi mamá no era perfecta", añadió Jenicka.

Finalmente, la joven afirmó que ya perdonó a Jenni Rivera por mentirle con un detalle así de importante en su vida.