Jesús Ochoa se pelea a golpes en la calle con el actor Fidel Ábrego (VIDEOS)

Jesús Ochoa aparentemente tiene la misma escuela que Alfredo Adame, pues se peleó a golpes con el actor de la tercera edad Fidel Ábrego “El Chamuco” en la calle, en frente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de redes se dio a conocer el video de la pelea de Jesús Ochoa, en el cual se escucha que tiene una discusión con “El Chamuco”.

Tras darse unos golpes, Ábrego se calma y le dice: “Oye, pues me está agrediendo”, ante lo que Ochoa responde: “¿Quién fue el que me tiró primero?”.

“Pues tú. Me sacó, estoy adentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas, me reta a salir”, agrega Ábrego, ante lo cual Jesús Ochoa le replica: “¿Yo? como eres hipócrita maestro”, reiteró Ochoa.

“No, no no soy hipócrita, tú me retaste y yo salí”, agrega “El Chamuco”, para que finalmente Jesús Ochoa se retire del lugar riéndose.

Hasta el momento se desconoce por qué se pelearon los actores.