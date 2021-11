Joven rechaza ser novia de Pablo Montero: "no soy su sugar baby"

Tras salir de “La casa de los famosos”, Pablo Montero se dejó muy cariñoso en redes sociales con una joven rubia llamada Nicole Cast, por lo que los fans comenzaron a especular que se trataba de su nueva novia.

Las imágenes fueron publicadas por la misma Nicole Cast en Instagram y posteriormente las borró. Sin embargo, la cuenta de Twitter La Comadrita retomó las fotografías y las viralizó.

La fiesta de Pablo Montero saliendo de #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/wsyh82VMMo — La Comadrita (@LaComadritaOf2) November 18, 2021

No obstante, el escándalo creció, pues circularon por redes sociales unas supuestas capturas de pantalla, en la que Pablo Montero y Nicole Cast habían acordado que su encuentro iba a ser remunerado económicamente.

Nicole Cast y Pablo Montero revelan la verdad

Tras lo ocurrido, Pablo Montero salió a decir que él y Nicole Cast sólo eran amigos, y la joven hizo un TikTok en el que habló acerca de las imágenes.

En el video, la joven reveló su nombre completo, el cual es afirmó que se llama Nicole Castillo y aseguró que no es novia ni “sugar baby” del cantante calificado como “machito” por Celia Lora.

“Mi nombre es Nicole Castillo; estuvieron circulando en redes sociales, unas fotos mías con el actor Pablo Montero y videos. Vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él. Él nada más es un amigo, muy amable, me invitó a salir y hasta ahí”, aseguró.

Pablo Montero ya anda agarrando la fiesta 😳 pic.twitter.com/lrFG6gy4PG — La Comadrita (@LaComadritaOf2) November 18, 2021

“Mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola, ella siempre estuvo conmigo, no pasó nada, yo no soy su novia como lo están diciendo, no soy su ‘sugar baby’, nada que ver”, agregó Nicole Castillo.

Asimismo, la chica denunció que decenas de personas la han hostigado desde entonces: “Me están tirando mucho hate, pero la verdad es que yo no tengo nada que ver con él. Nada más es un amigo y hasta ahí”, lamentó.

¡EXCLUSIVA!#ComaNews

Nicole Castillo platicó con nosotros para aclarar el tema con Pablo Montero 🔥



#LaCasaDeLosFamosos #LCDLF pic.twitter.com/0uJ71HDaVj — La Comadrita (@LaComadritaOf2) November 20, 2021

