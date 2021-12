"¡Que se largue!": México celebra el retiro de Carlos Muñoz de las redes con MEMES épicos

Carlos Muñoz anunció que abandonará las redes sociales y de inmediato se volvió tendencia, no porque la gente le mandara mensajes de ánimo o le preguntaran sobre su decisión, sino porque los internautas celebraron ya no verán al polémico “gurú”.

Y es que Carlos muñoz, aunque se vendía como un coach del emprendimiento, era más conocido por humillar a la gente, generar polémica y desatar burlas.

*Carlos Muñoz: Voy a anunciar que dejo redes sociales a ver si me extrañan.



*Todo México: pic.twitter.com/0WpsiPU3V7 — Gabriel Ángeles Rojo (@GaboAngelesR) December 30, 2021

Uno de sus últimos escándalos fue cuando humilló a un mesero en una de sus eventos por “no tener hambre”; no obstante, ese joven lo destruyó con un video en el que se burló del “coach”, señalando que tomó su curso caro gratis y que además le pagaron por su trabajo.

En su video de despedida, Carlos Muñoz aseguró que su personaje, el Master, “se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección”, dijo.

Adiós a Carlos Muñoz, el gurú de los que creen que "el pobre es pobre porque quiere", y demás mitos capitalistas... La revolución de las consciencias sigue avanzando!!! 👊 pic.twitter.com/R1PpKGiPCZ — Guille Vidal (@GuilleVidalMx) December 30, 2021

La noticia rápidamente se viralizó y miles de internautas se despidieron de Carlos Muñoz con centenas de memes en los que, además de pedirle que nunca regrese, lo califican de estafador, farsante, clasista y nefasto.

🤣🤣 el estafador Carlos Muñoz pic.twitter.com/s0688tZSwy — Jesús Isael (@JessIsael12) December 30, 2021

El estafador Carlos Muñoz se retira se redes sociales para hacer "introspección", pero fue por qué no aguantó las exhibidas que le propinaron // Todo México. pic.twitter.com/34g8NrxCSF — Alejo Valdivia (@AlexValdv) December 30, 2021

Carlos Muñoz deja las redes sociales… pic.twitter.com/SQnD5iEwTT — Andrés Flores (@AndresFlores932) December 30, 2021

Que Carlos Muñoz deja las redes sociales. pic.twitter.com/L1ysv36evR — Juan. 🏎🏁🇲🇽 (@Juan092008) December 30, 2021

¿Qué pensarán todos los que le pagaron más de 15 mil pesos por cursos al tal Carlos Muñoz que ahora se retira porque ese “personaje que inventó” no lo representa… pic.twitter.com/FoTW3tFAGf — Chacho_alvarez (@chacho_alvarez) December 30, 2021

Cuando Carlos Muñoz (Master Muñoz) sale en redes // Cuando Carlos Muñoz anuncia su retiro. pic.twitter.com/Wtw9ukZ3ka — Vismund Cygnus (@VVhiteScvm) December 30, 2021

*Carlos Muñoz anuncia que dejará las redes, pensando que lo extrañaremos por ser un gran comediante*



Todo México: pic.twitter.com/Ib2FSlsxaA — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) December 30, 2021

