Luisito Comunica es golpeado por un vendedor de paletas 'porque no le quise comprar' (VIDEO)

A Luisito Comunica siempre le pasan cosas bien random y feas, y en esta ocasión el youtuber denunció que un vendedor de paletas le pegó en la calle porque se negó a comprarle alguna de sus mercancías.

A través de sus redes, Luisito Comunica denunció que, mientras paseaba a su perro en la calle, un vendedor de paletas se le acercó para venderle paletas… y con intenciones asesinas.

Luisito Comunica Especial

"Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta", explicó el famoso.

“Salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta, le digo que no y me dice 'Pin*** mam***', yo le contesto y entonces se aceleró 'Tú me pelas la ve***' y hacía así en la bolsa, como que algo filoso me enseñaba en su bolsa", narró Luisito.

"Mostraba algo en su bolsillo y me asusté. Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar y me decía 'Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu madre'. Entonces dije 'Este güey tiene un cuchillo'", abundó el comunicador.

Luisito Comunica señaló que se puso a grabar porque “dije: 'Si empiezo a grabar no va a hacer nada, es mi manera de defenderme', pero pues no, vaya que estaba muy equivocado, acá les dejo lo que sucedió".

Luisito Comunica fue agredido en la CDMX por no comprar una paleta “Traía un cuchillo” pic.twitter.com/LXg6vl38JO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2023

Tras mostrar el video, el famoso reflexionó: "estuvo rarísimo, yo sigo confundido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó".

Finalmente, Luisito Comunica dijo que no le dio tiempo de hablarle a la policía: “creo que no justifica el golpazo que me metieron y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron e intervinieron porque evitaron que pasara algo peor, porque les digo que no sé qué estaba en la bolsa, chance era su dedo o no era nada, pero uno nunca sabe".

Hasta ahora se desconoce si Luisito Comunica emprenderá acciones legales en contra de su agresor.