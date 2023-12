Lyn May se despide de Rossy Mendoza y hace tétrico anuncio: 'al ratito te sigo'

Lyn May está devastada por la muerte de su amiga la vedette Rossy Mendoza, quien falleció este 29 de diciembre, a tan sólo unos días de poder ver el inicio del Año Nuevo 2024. Por ese motivo, la polémica famosa le envió un tétrico mensaje de despedida a su querida “pana”, que ha desatado alarmas entre sus fans.

Cabe recordar que Rossy Mendoza tenía 80 años al momento de morir y que su deceso se produjo tras sufrir una caída que desencadenó una fractura de cadera, que le produjo una desgarradora herida que hacía que se le viera el hueso, la cual fue empeorando. A esto se le sumó el neurolupus que padecía y que intensificaba su dolor.

Ante ello, Lyn May le dedicó un funesto mensaje a su querida amiga Rossy Mendoza, en el que, además de despedirse de ella, sugirió que sabe que le podría quedar poco tiempo de vida.

“Fuimos como hermanas, estuvimos en las buenas y en las malas, aquí en el hospital yo le bailaba y ella cantaba, tengo muchos recuerdos con ella, las Navidades nos la pasábamos juntas, nunca la voy a olvidar y le digo: ‘Rossy, al ratito te sigo yo’”, sentenció.

Además subió una foto a sus redes en las que aparecen ambas mientras lucen felices y unidas.

“Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rossy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Para el resto del mundo Rossy era una estrella", escribió Lyn May.

Asimismo, Lyn May describió a Rossy Mendoza como una mujer "hermosa y talentosa que triunfo como vedette". Añadió que para ella, la querida actriz mexicana era como una hermana para ella, por lo que su muerte le deja un gran vacío en su corazón que no podrá ser llenado por anda.

"Para mí era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas” agregó Lyn May.