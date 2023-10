¿Marie Claire Harp confirma que José Manuel Figueroa golpeó a Alicia Machado?

Marie Claire Harp está dando mucho de qué hablar, pues la famosa conductora emitió una serie de declaraciones acerca de la polémica entre José Manuel Figueroa y Alicia Machado, a quien presuntamente golpeo, terrible suceso que ¿confirmó?

En entrevista con la prensa, Marie Claire Harp, fue cuestionada respecto a su opinión respecto a las declaraciones Alicia Machado, quien afirmó que José Manuel Figueroa le pegó cuando eran pareja.

Aunque Marie Claire Harp quiso evitar el tema, al final cedió y dijo: "Ha sido totalmente diferente, los respeto a los dos como seres humanos y cada quien tiene su verdad, pero yo no me puedo meter porque yo no estuve ahí".

Tras ello, Marie Claire Harp afirmó que respeta las versiones de Alicia Machado y José Manuel Figueroa, quien salió a desmentir a la venezolana y le pidió que lo fuera a denunciar penalmente si tenía pruebas de las acusaciones. Sin embargp, dejó claro que no sabe cual de las dos historias es la real.

no te pierdas: VIDEO | Marie Claire Harp usa impactante mini vestido y deja a Poncho de Nigris con la boca abierta

"Son vivencias que pasaron hace mucho tiempo y no se sabe cuál es la verdad, pero se respetan las historias de cada quien, que se tomen las acciones que se deban de tomar"., dijo

Asimismo, la conductora de Bandamax afirmó que no va a defender al hijo de Joan Sebastian: "Son lamentables los señalamientos y las declaraciones, pero no se pueden meter las manos al fuego por absolutamente nadie, porque nadie estuvo ahí más que ellos dos".

Finalmente, respecto a si aún sigue de novia con José Manuel Figueroa, Marie Claire sugirió que se dio un tiempo con el famoso, pero dijo que en un futuro cercano hablará del tema a profundidad.

"En este momento yo quiero llevar ese aspecto de mi vida un poquito privado. En tiempo y forma se los comunicaré, ahorita estamos enfocados en la producción de los premios Bandamax", señaló.