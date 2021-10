Martín Urieta afirma que Vicente Fernández se despidió de él: "Adiós mi compositor"

El estado de salud de Vicente Fernández tiene a todo México preocupado, pues la información que se ha liberado al respecto no es alentadora, además de que ha reportado que el cantante está grave. Ahora el cantante y compositor Martín Urieta aseguró que el charro se despidió de él.

Así lo aseguró Martín Urieta en entrevista con varios medios de comunicación, en la que afirmó que la familia de Vicente Fernández está muy hermética respecto a la salud del ídolo.

“Están muy herméticos (la familia de Vicente Fernández), no quieren decir nada. Estamos pidiendo a Dios que se nos mejore”, apuntó Martín Urieta.

Asimismo, Martín Urieta recordó la última vez que pudo convivir con Vicente Fernández: tuvo con él una velada en su rancho y notó que no podía caminar bien.

“Lo único que noté, su voz la estuvo presumiendo como en los mejores tiempos, estaba cantando; pero lo que sí notamos cuando se puso de pie es que claudicaba y nos contó que en una ocasión iba caminando por el campo y de repente la pierna ya no le respondió y se cayó, entonces pienso que a lo mejor a consecuencia de eso que iba avanzando, él se volvió a caer”, recordó.

Fue por ello que Martín Urieta afirmó que sintió que Vicente Fernández se estaba despidiendo de él, como si fuera la última vez que se volverían a ver.

“Una cosa que vi y que se me enchinó el cuero, porque dije ‘no vaya a ser que ya me vaya a morir’, o no sé, pensé algo muy raro, porque él tiene una terracita y cuando nosotros nos metimos ya al coche, me dijo: ‘adiós mi compositor predilecto’. Y sentí, se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida, no sé si para mí o para él”, comentó.

rc