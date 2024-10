¿Mónica Noguera le confirmó a Andrea Legarreta su boda con Erik Rubín?

Hace uno días se aseguró que Mónica Noguera y Erik Rubín estarían planeando su boda para consumar ante todos su presunto romance; ente los miles de señalamientos al respecto la conductora de TV emitió un poderoso mensaje ¿para confirmárselo a Andrea Legarreta?

Cabe recordar que fue en 2022 se comenzó el rumor de que Erik Rubín tenía un romance con Mónica Noguera y que eso habría sido el motivo de su separación con Andrea Legarreta. No obstante, hasta ahora no hay nada oficial al respecto por parte de alguno de los famosos.

El escándalo revivió porque el Coque Muñiz emitió una serie de declaraciones que ventilarían la existencia del romance entre Mónica Noguera y Erik Rubín, mismas que hizo sin pudor y en un programa de TV.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y sabes que me dijo: deja que acabe Jesucristo Superestrella", comentó.

Aunque no se sabe si el Coque dijo de broma, a Mónica Noguera no le pareció escuchar esto, pues rápidamente se puso a decir: "No me voy a casar", aunque eso no significa que haya negado el romance con Erik Rubín.

Ahora, tal parece ser que Mónica Noguera sintió la necesidad de decirle algo directamente a Andrea Legarreta, pues le comento un post en su Instagram.

La ex de Erik Rubín subió el video de la charla que Andrew Garfield tuvo con Elmo respecto a la muerte de su madre, y aprovechó para recordar que el año pasado la suya se murió.

“Quise compartir con ustedes este hermoso vídeo que me conmovió muchísimo… Es que, así es… por lo menos yo así lo siento. Esta dulce conversación entre #AndrewGarfield y #Elmo es una caricia al corazón. Besos al cielo a todas las mamás que están allá… Besos mi Chabelita!! Te amo y extraño infinito TODOS los días de mi vida”, escribió Legarreta.

Entre los comentarios destacó el de Mónica Noguera, quien le puso una serie de corazones, los cuales fueron respondido por otra tanda de emojis por parte de Legarreta.

Esta interacción ha dividió a los fans, pues muchos dijeron que el presunto romance entre Noguera y Rubín es una mentira, mientras que otros afirmaron que podría ser real y que las conductoras se comentaron por cortesía y para tapar los chismes.