Mónica Noguera llora en VIVO al confesar que su abuelo y tías se quitaron la vida: "me da miedo la depresión"

Mónica Noguera protagonizó un duro y triste momento en “Sale el Sol”, pues la conductora estalló en lágrimas al recordar a su abuelo y sus tías abuelas, quienes se quitaron la vida tras ser carcomidos por la depresión.

En el matutino hicieron una dinámica sobre los miedos, en la cual Mónica Noguera habló sobre el suicidio de sus parientes.

“Mi peor miedo siempre ha sido y he caído en depresiones profundas, el no poder controlar tu mente. Me da mucho miedo esos hoyos de tristeza, esos abismos en los que caes aunque tengas una maravilla de realidad por fuera. Me dan mucho miedo las depresiones”, dijo Mónica Noguera.

“Lo peor que pudiera pasar si tuviera una depresión profunda sería abusar de medicamentos, de adicciones para tratar de calmar superficialmente, obviamente ese miedo que tengo”, añadió.

Tras ello, la famosa reveló que su abuelo y sus hermanas se arrebataron la vida: “mi abuelo y sus hermanas se suicidaron, por eso es tan difícil para mí”, pronunció ahogada entre sus lágrimas.

“Abuelo, honro tu vida, honro tu historia y tu destino y la mejor forma de hacerlo es quedándome en la vida”, añadió Mónica Noguera.