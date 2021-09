"Ni muerta me iré de México": Laura Bozzo anuncia así que hackearon su Twitter

Laura Bozzo volvió a manifestarse en redes sociales y aseguró con un tétrico mensaje que su cuenta de Twitter fue hackeada.

Esto ocurre luego de que este martes Laura Bozzo publicó en la misma red social que lamentaba no haber cumplido con las autoridades y entregarse, por su caso de fraude fiscal.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos eran una sentencia de muerte anticipada… el SAT quiere que pague ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, se lee en el mensaje anterior de Laura Bozzo, el cual ya fue borrado.

Este miércoles Laura Bozzo se manifestó de nuevo en su Twitter y dio a entender que el mensaje anterior lo escribió un hacker. Asimismo, aseguró que suspenderá su cuenta temporalmente.

No obstante, lo que llamó la atención de los internautas fue que la peruana cerró su tuit con una tétrica y macabra frase:

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido jaqueada (sic). Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México. Los amo”, dijo Laura Bozzo.

